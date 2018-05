Lauterbach Einst 50 Kilogramm pro Tag gemahlen

Lauterbach. Das oberschlächtige Mühlrad setzte die Steine für das Mahlwerk in Gang. Michael Holderied erklärte den vielen Besuchern, wie das Korn einst gemahlen wurde.

Aus dem Trichter fiel das Getreide auf den runden Bodenstein und wurde mit dem drehenden oberen Laufstein zerrieben. Körner, Kleie und Mehl fielen in einen Siebsack, der sich drehte. Ein hölzerner Hammer schlug immer wieder mit lautem Klappern auf den Holzrahmen des Siebes, aus dem dadurch das feine Mehl in den Mahlkasten fiel.

So klapperte die Mühle am rauschenden Bach. Größere Teile der Körner flossen aus dem Kleiekotzer in einen Bottich und wurden zum nächsten Mahlgang wieder in den Trichter gekippt. Sieben mal sieben ist 49, rechnete Holderied, aber bei der Mühle wird aus "sieben Mal sieben feines Mehl", denn meist wird das Korn in sieben Mahlgängen so ausgemahlen, dass Brot damit gebacken werden kann.