Lauterbach Ein Anhänger kippt in der Kurve um

Lauterbach. Als Übungsannahme diente ein Unfall mit Traktor und Anhänger, auf dem sich mehrere junge Leute befanden.

Es sollte eine lustige Ausfahrt werden, so das Szenario. Doch am Ende gab es mehrere Verletzte. Der Anhänger samt den Personen kippte in der Kurve um. Das Gefährt, das offensichtlich viel zu schnell unterwegs war, bekam die Kurve nicht mehr.

Den Rettungskräften, die mit zwei Sanitätswagen und lautem Sirenengeheul an der Unfallstelle eintrafen, bot sich ein verheerendes Bild.