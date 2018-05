Lauterbach Dunkel und glockenhell – das harmoniert prächtig

"Ich darf Ihnen verraten, dass dies ihr allererstes Solo-Konzert ist", kündigte Initiatorin Sonja Rajsp die jungen Künstlerinnen Hélène und Mimi Marcel an. Die beiden Schwestern, 17 und 18 Jahre alt, seien zwar schon des Öfteren aufgetreten, bisher aber immer zusammen mit anderen.

Ihre Solo-Premiere starteten sie mit "This is the life" von Amy Macdonald. Die eher dunkle Stimme von Hélène harmonierte wunderbar mit der glockenhellen von Mimi. Viele Passagen sangen die Schwestern zweistimmig, was den Liedern eine ganz besondere Note verlieh.

Bekannte Songs von Adele, Alanis Morissette und Pink wechselten sich ab mit eher unbekannten Stücken wie "Murder song" von Aurora und "Let it go" von James Bay. Bei der "Perfekten Welle" und "Zombie" sang das Publikum in der bis auf den letzten Platz besetzten Gaststätte mit.