Lauterbach Dorffest verspricht buntes Programm

Lauterbach. Das abwechslungsreiche Programm ist bereits in trockenen Tüchern. Die Pfarrer-Sieger-Straße und der Schulhof stehen im Blickpunkt. Auf zwei Bühnen, vor der "Brauerei" und in der Pausenhalle des Hauptschulgebäudes, wird an den beiden Tagen ein vielseitiges Programm geboten.

Gesang, Artistik und Kunstrad fahren

Das Dorffest beginnt am Samstag um 17 Uhr mit einem zünftigen Fassanstich durch Bürgermeister Norbert Swoboda. Die bekannte Stimmungskapelle "LauterBlech" steuert dazu den musikalischen Part bei. Der Dorffest-Ausschuss wird Pate stehen.