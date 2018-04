Lauterbach Die Arbeit hat begonnen

Lauterbach. Die neue Geschäftsführerin Isabella Schmider referierte zum Thema Schwarzwald-Tourismus-Kinzigtal. Der Vertrag fußt auf vier Abschnitten. Zum einen stellt er sich vor, befasst sich mit der Region, zeigt auf, was getan werden muss und schließlich will er gemeinsam den Tourismus in der Region stärken.

Die Organisation ist so gestaltet, dass dem Vorstand Marketing und Marketingausschuss vorstehen. Der Marketingausschuss besteht aus vier Mitgliedern. Der Sitz der Gesellschaft ist Wolfach. Es wurden bereits einige Projekte angeführt und erste Veranstaltungen sind erledigt worden. Als echter Hingucker ist die Kirnbacher Tracht allgegenwärtig. Die Zusammenarbeit mit der Ortenauer Tracht ist vorgesehen. Es ist beabsichtigt, je Gemeinde einen Mitarbeiter zu stellen.

Das Projekt kostet die Gemeinde in den nächsten zehn Jahre insgesamt 6000 Euro. Die Frage, ob Lauterbach den Status "Luftkurort" beibehalten soll, wurde ausgiebig erörtert.