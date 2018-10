Lauterbach Deutliche Spuren hinterlassen

In seine Amtszeit fiel auch die Entscheidung, ein Jugendblasorchester zu gründen. Seine souveränen und abgeklärten Begrüßungen und Ansprachen, oft mit einer kleinen Portion Witz versehen, sind bei Konzerten beeindruckend. Die Organisation des 50. Vereinsjubiläums im Jahr 2004 oblag ihm. Klaus Brucker ist in hohem Maße mit dafür verantwortlich, dass der Musikverein Harmonie Sulzbach ein Aushängeschild der Gemeinde Lauterbach ist. Es wurden ihm schon verschiedene Ehrungen zuteil. So erhielt er in 2007 die Ehrennadel in Silber und 2017 die Goldene Ehrennadel des Blasmusikverbandes. "An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön für die stete Bereitschaft, sich in Aktivitäten für unsere Gemeinde einzubringen und das gesellschaftliche Leben unserer Heimatgemeinde zu bereichern", so Norbert Swoboda. Klaus Brucker habe deutliche Spuren im Verein, aber auch in der Gemeinde hinterlassen. Ohne seine verständnisvolle Ehefrau Gudrun wäre sein Engagement nicht denkbar.