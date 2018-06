Lauterbach Den Gipfeln entgegen: Wanderwochenende in Südtirol

Über Innsbruck und den Brenner ging es zum ersten Etappenziel in Klausen. Ein kurzer steiler Aufstieg führte zum Kloster Säben hoch über dem Eisacktal. Hier genossen die Wanderer die Aussicht und besichtigten das Kloster. Weiter ging die Fahrt nach Klobenstein auf dem Ritten zur Unterkunft in einem Sporthotel.

Tags darauf starteten die Lauterbacher zu einer Rundwanderung in Völs am Schlern. Dort stiegen sie auf zur Hofers Alm, wo sie eine Mittagsrast machten. Im Regen erreichten die Wanderer die urige Tuffalm, wo es auch musikalische Unterhaltung gab. Bei wieder strahlendem Sonnenschein hatten die Gäste die einmalige Gelegenheit, in Bergschuhen bei fetziger Musik zu tanzen. Der Abstieg über den Völser Weiher bescherte tolle Ausblicke über Völs und hinüber zum Ritten.

Am nächsten Tag stand die Südtiroler Himmelsrunde auf dem Programm, laut Mitteilung eine der schönsten und aussichtsreichsten Wanderungen in Südtirol.