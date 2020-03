Lauterbach Coronavirus: Bürgermeister muss vorsorglich in Quarantäne

Der Bürgermeister agiert derzeit per Standleitung ins Rathaus: "Via Mail und Handy kann ich arbeiten", erklärt er im Gespräch mit unserer Zeitung. So sei er in ständigem Kontakt mit Hauptamtsleiter Andreas Kaupp und den Mitarbeitern der Verwaltung. Lediglich an die Akten in seinem Büro komme er derzeit nicht dran.