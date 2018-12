Lauterbach Cognac: So kommt Oma zur Besinnung

Lauterbach. Es drehte sich vieles um Magda Schnäbele (Beatrix Dresel), die überaus geizige Bäuerin und Frau von Paul Schnäbele (Hannes Buchholz). Ihr Schwiegervater Karl Schnäbele (Ralf Schlögel) war ein verschwenderischer, fauler Lump und erfreute sich an Handy, Laptop und Motorrad, anstatt auf dem Hof mitzuhelfen.

Und deshalb kaufte er für sich und seine Frau Lena Schnäbele (Karin Weisheit) ein Motorrad samt Beiwagen, um mit der Oma nach Italien zu fahren – der fälligen Hochzeitsreise wegen.

Doch tauchte die Enkeltochter Sylvi Schnäbele (Tina Broghammer) plötzlich von ihrem Auslandaufenthalt auf. Die Oma war schon etwas vergesslich und brachte in ihrer Verwirrtheit den Versicherungs- und Staubsaugenvertreter Friedhelm Friedlich (Berthold Laufer) an den Rande der Verzweiflung. Dieser wollte über die bevorstehende Auszahlung seiner Lebensversicherung informieren. Doch stattdessen trank er aus lauter Frust zu viel Likör. Die resolute Lore Grabemann (Anja Kunz) nahm schließlich das Angebot an, mit ihrem Mann Heinz Grabemann (Frank Gebele) einige Tage Urlaub auf dem Hof zu verbringen.