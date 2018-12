Lauterbach Chor sorgt für besinnliche Stimmung

Lauterbach. Zu einem eindrucksvollen Gottesdienst hat der MGV 1872 am Samstag in die katholische Kirche St. Michael eingeladen. Über der Einladung prangte "Gaudete in Domino semper". Pfarrer Anton Cingia sagte in seiner Predigt, die Menschen sollen nicht resignieren. "Freut Euch, denn der Herr ist da, wir müssen ihm nur entgegen gehen". Der lediglich noch zwölf Mitglieder starke Männergesangverein 1872 sorgte für eine recht besinnliche Stimmung.