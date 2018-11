Lauterbach "›Business Excellence‹ ist kein Endzustand"

Was ist das Besondere an dieser Methode?

"Business Excellence" ist kein Endzustand, sondern eine fortwährende Reise, auf der es Erfolge aufgrund von immer besser werdenden Ansätzen gibt, die ständig und systematisch überprüft und weiter verbessert werden. Das führt zu immer besseren Schlüsselergebnissen in immer mehr Bereichen.

Wie wird dies konkret umgesetzt?

In einem ersten Schritt wird in einem Selbst- oder Fremdassessment ein Vergleich mit einem Idealunternehmen durchgeführt. Mithilfe eines Fragenkatalogs für die Bereiche Führung, Geschäftspolitik & Strategie, Mitarbeiter, Partnerschaften & Ressourcen, Prozesse und Kunden wird bestimmt, wo ein Unternehmen sich gerade auf seinem Weg hin zur "Business Excellence" befindet und wo es Lücken gibt. Im zweiten Schritt werden Kennzahlen definiert, mit denen alle geschäftlich relevanten Kriterien gemessen werden. Damit steht der Firmenleitung ein Instrumentarium zur Verfügung, um den aktuellen Stand und die kommenden Trends aller für das Geschäft wesentlichen Indikatoren zu verfolgen und gegebenenfalls korrigierend einzugreifen. Im dritten Schritt werden mittels geeigneter methodischer Werkzeuge (Kaizen, Six Sigma oder Toyota) Schwachstellen lokalisiert, eliminiert und ein Prozess der kontinuierlichen Verbesserung eingeleitet. Obwohl diese Methoden schon seit Jahrzehnten in der westlichen Fachliteratur ausführlich beschrieben wurden, sind heute schätzungsweise höchstens zehn Prozent der Unternehmen in Deutschland durchgängig nach diesen Prinzipien organisiert.

Was müssen Firmenchefs dabei besonders beachten?

Besonders die Kernprozesse eines Unternehmens müssen bestimmt und mit Innovationsmanagement verbessert werden. Die Kernkompetenzen eines Unternehmens dürfen nicht mit Blick auf Kostensenkung nach außen, zum Beispiel nach China, gegeben werden. Je mehr Wertschöpfung nach außen gegeben wird, desto weniger Kompetenz bleibt im Unternehmen. Die Fragen stellte Johannes Fritsche.