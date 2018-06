Lauterbach Bürokraten-Ping-Pong der Extraklasse

Im Bürokraten-Ping-Pong wurden nun von der Gemeinde die geforderten Änderungen mit aufgenommen, damit die Verwaltung der Stadt Schramberg diese einarbeiten und erneut dem Regierungspräsidium vorlegen kann.

Im Bereich der Gemeinde Lauterbach geht es lediglich um das Landschaftsschutzgebiet Boschel, das es seit 1954 gibt. Hier werde es, erklärten zwei eigens angereiste Vertreter des Ingenieurbüros Gfrörer aus Empfingen, kosmetische Änderungen geben. So wird ein Hinweis auf ein abgeschlossenes Bebauungsplanverfahren mit Aussagen zur Betroffenheit des Landschaftsschutzgebiets mit in die Begründung in die vorliegende Fassung und den Umweltbericht mit aufgenommen.

Und weiter zum Boschel: "Die Untere Naturschutzbehörde strebt nach nochmaliger Rücksprache keine Neuabgrenzung des Landschaftsschutzgebiets an. Die Behörde hat keine Bedenken gegen den Bebauungsplan vorgebracht. Gegebenenfalls wird ein formloser Antrag auf Befreiung von der Schutzgebietsverordnung gestellt, sofern die Untere Naturschutzbehörde dies für erforderlich hält."

Nicht nur aufgrund der geografischen Nähe erinnert das Ganze an das Hornberger Schießen. "Es wird auf Formalien Wert gelegt", so der Vertreter des Ingenieurbüros. Immerhin: Er gehe davon aus, dass man nun auf der sicheren Seite sei.

Die Unterlagen werden im Sommer aufbereitet und dann den Fachgutachtern vorgelegt. Anschließend gehen die Gemeinderäte der Verwaltungsgemeinschaft nochmals drüber, sodass das Ganze bis Ende des Jahres erneut dem Regierungspräsidium vorgelegt werden kann. Also die kompletten 292 Seiten. Mindestens.