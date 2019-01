Lauterbach Blockiert Telekom schnelles Internet?

Zusammen mit seinem Team aus Stuttgart und Rottweil hat der neue FDP-Landtagsabgeordnete im Landkreis eine dreitägige Klausurtagung eingelegt. Sein Weg führte Karrais dabei auch in den Gewerbepark U44 in Lauterbach, wo Peter Schuler und dessen Sohn Marc André Schuler ihr Coworking Space und Digital-Zentrum in einem Fabrikgebäude aus den 70er-Jahren vorstellten. "Zielgruppe sind vor allem wachsende Unternehmen aus den umliegenden Technologiegebieten der Digital Mountains, Medical Mountains und Technical Mountains sowie andere, digital orientierte Start-Up-Unternehmen", stellte Schuler sein Konzept vor.

Der ehemalige HNO-Arzt sprach bei der Gelegenheit das Fehlen eines Glasfaseranschlusses am Gebäude an. Obwohl am Verteilerkasten auf der anderen Straßenseite bereits Glasfaser liege, sei die Telekom bislang noch nicht in der Lage gewesen, ein Angebot zu machen. Überdies: Die Telekom "verneint sogar, dass es in unmittelbarer Nähe des Gewerbeparks in Lauterbach Glasfaser gibt", berichtete Schuler dem Landtagsabgeordneten irritiert.

Lauterbachs Bürgermeister Norbert Swoboda bestätigte Probleme mit der Telekom bei der Anbindung der Gebäude mit Glasfaser. "Wir haben vom Ausbauprojekt des Landkreises mit der Telekom profitiert, aber vor allem bei den Unternehmen fehlt der schnelle Glasfaseranschluss. Hier muss es aber schnell weitergehen", sagte der Bürgermeister zur Situation. Er wolle sich aber weiterhin bei der Telekom dafür einsetzen. Auch Karrais, der sich selbst als Digitalisierungspolitiker bezeichnet, kündigte an, seine Kontakte zur Telekommunikationsbranche zu nutzen, um Schuler zu unterstützen.