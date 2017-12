Lauterbach Blick in die Zukunft ist optimistischer

2018 sei fest eingeplant, die rund 723 000 Euro teure Großbaustelle Schulhof in Angriff zu nehmen. Das Architekturbüro Siegmund aus Schömberg habe hierzu eine Kostenschätzung erstellt. Die Schulgasse soll neu gestaltet werden und auf dem ehemaligen Grundstück der Goldleistenfabrik ein Kleinspielfeld errichtet werden. Zudem soll in Richtung Fohrenbühlstraße ein neuer Spielbereich angelegt und der Schulhof neu asphaltiert werden. Die Planung werde in enger Absprache mit den Vereinen getroffen, damit auf der Fläche weiterhin Platz für ein Festzelt bleibe, so Swoboda.