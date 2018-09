Lauterbach Bildung an der Mühle und auf der Wiese

Hardi Faißt meinte hierzu: "Es ist klasse, was in solchen Schule für ein Wissen vermittelt wird", wusste er, da er bereits Naturpark-Schulen gesehen habe. Britta Schondelmaier wollte wissen, wie man sich einen solchen Unterricht genau vorstellen dürfe. In den Klassen 1 und 2, so Winterhalter, stehe beispielsweise das Thema Wasser auf dem Programm. Hier könnte der Unterricht an die Mooswaldmühle verlegt und das Ganze am praktischen Beispiel erlernt werden.

Doris Moosmann erkundigte sich nach den jährlichen Kosten. Diese, entgegnete die Schulleiterin, seien schwierig zu beziffern. So seien die Projekte jedes Jahr unterschiedlich und daher auch die Kosten. Zudem müssten beispielsweise am Anfang einmal Bücher angeschafft werden, die dann wiederum mehrere Jahre halten. Auch mit den externen Partnern sei das nicht eindeutig, ergänzte Swoboda. Ein Handwerke wolle Geld, ein Verein nicht.

Der Gemeinderat beschloss den Antrag beim Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord für die Einrichtung der Naturpark-Schule. Im Februar oder März fällt der Beschluss, ob dem Antrag stattgegeben wird. Unmittelbar danach könnten bereits die ersten Projekte starten. Für 2019 werden Haushaltsmittel von 5000 Euro eingestellt, davon sind 3000 Euro Eigenmittel.

Übrigens: Auch die Lehrerversorgung ist nun wieder deutlich besser. Es kamen neue Lehrerinnen hinzu, sodass die Pflichtstunden abgedeckt werden könnten, sagte Sandra Winterhalter.