Lauterbach Bereits mit zwei Jahren sehr aktiv

Am Vormittag starteten 32 Kinder zwischen zwei und zwölf Jahren. In verschiedene Gruppen und Altersstufen eingeteilt, wurden insgesamt acht Übungen wie Hangeln, Einbeinhüpfen, Wendesprint oder Klimmzüge absolviert.

Die Kinder waren mit vollem Eifer und mit viel Spaß bei der Sache und errangen je nach erreichter Punktzahl eine Gold-, Silber- oder Bronze-Medaille. Voller Stolz wurden die Medaillen und Urkunden bei der Siegerehrung entgegengenommen.

Am Nachmittag trat die Leistungsriege gegeneinander an. Die jungen Damen turnten in Gruppen eingeteilt in verschiedenen Übungsstufen gegeneinander. Folgende Ergebnisse wurden erzielt: Gruppe P2: 1. Nele Staiger, 2. Marielle Rebmann; Gruppe P4: 1. Nicole Sujka, 2. Lilia Moosmann, 3. Anna Broghammer; Gruppe P5: 1. Salome Rajsp und Alina Ginter, 3. Liv King; Gruppe P6: 1. Julia Ginter, 2. Yvonne Bühler; Gruppe LK 4: 1. Stella Moosmann, 2. Caitlin Fichter, 3. Svenja Herzog; Gruppe LK 3: 1. Bianca Moosmann, 2. Lena King, 3. Leonie Öhler.