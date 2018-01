Lauterbach Bauhof erhält Zuschlag – Feuerwehr wartet

Größte Maßnahme für 2020 ist die Sanierung der desolaten Gemeindestraße Eichbusch-Imbrand, beginnend beim Sportplatz im Wiesenwegle über Benatweg, Imbrand bis Basler Hof, die voraussichtlich 680 000 Euro kosten wird. Aus dem Ausgleichsstock ist eine Förderung von 475 000 Euro möglich.

Im Jahr 2021 sind die Herstellung einer Freizeitanlage auf dem ehemaligen Hallenbadgelände, die Sanierung des Sportheims (183 000 Euro), der Ausbau des Gehwegs an der Kreisstraße 5528 (190 000 Euro) und die Beschaffung eines weiteren Fahrzeugs für den Bauhof (200 000 Euro) vorgesehen.

Für diese Investitionen kalkuliert die Kommune mit Zuschüssen von insgesamt 415 000 Euro. Sollten all die Maßnahmen bis 2021 auch umgesetzt werden, wären zur Finanzierung voraussichtlich Kreditaufnahmen in Höhe von 1,88 Millionen Euro erforderlich. "Zum ersten wird das so nicht eintreten, zum zweiten werden wir dann unseren Haushalt von der Gemeindeprüfungsanstalt nicht genehmigt bekommen", wog der Bürgermeister ab und erinnerte an die eingangs gesagten Worte.