Lauterbach Bauarbeiten: Kreuzung macht Fortschritte

Die "Sensationelle Ortsmitte" von Lauterbach ist Vergangenheit. Die Gemeinde Lauterbach, in Zusammenarbeit mit den Straßenbaubehörden des Landkreises Rottweil und des Regierungspräsidiums Freiburg, ist bemüht, die Arbeiten möglichst rasch voranzutreiben. Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit wird die Verschwenkung der Einmündung der K5528 (Albert-Gold-Straße) in Richtung Westen verschoben. In diesem Zuge wird auch die untere Hauptstraße bis zur Friedhofstraße neu ausgebaut und in geänderter Trasse an die K5528 angebunden.

Im neuen Anbindungsbereich wurde die Abdeckung des vorhandenen Regenüberlaufbeckens freigelegt, die teilweise mit Beton verstärkt werden muss. Verschiedene Bauwerksanierungen werden seitens der Straßenbauverwaltung bei dieser Gelegenheit auch noch durchgeführt. Es ist die Sanierung der Natursteinstützwand und die damit verbundene Erneuerung des Gehwegs entlang der Landesstraße 108 ab Einmündung der Friedhofstraße bis zum Beginn der Verdolung des Lauterbachs angedacht. Die Betonwände der Ein- und Auslaufbauwerke werden ebenfalls saniert und neue Geländer angebracht.

Da der gesamte Kreuzungsbereich von diesen Arbeiten betroffen ist, werden in diesem Zuge auch die Bauwerke der Lauterbach-Verdolung, sowie Sulzbach-Verdolung bis zum Betondeckel freigelegt. Diese erhalten eine neue Abdichtung.