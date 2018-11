Lauterbach Auf heimischen Pfaden

Gewandert wurde auf heimischen, zum Teil unbekannten Wegen vom Grundhof zum früheren Brunnengraben oberhalb der Bremenlochquelle.

Bei einem kurzen Stopp am Haberstrohbänkle beim Haldenhans gab es einen herrlichen Blick übers Bremenloch und Sulgen bis zur schwäbischen Alb mit dem markanten Hohenzollern in der Ferne. Danach ging es weiter bergauf in den Kapfwald und entlang der früheren Landesgrenze zum Drei-Gemeinden-Grenzstein von Tennenbronn, Reichenbach und Lauterbach.

Weiter verlief die Tour über die Falkenhöhe zum Auerhahnweg mit Getränkestation auf dem Unterfalken. Vorbei am Auerhahn-Balzplatz führte der Weg zur hinteren Ecke und durch den Mooswald erreichte die Gruppe den Standort Sulzbachblick oberhalb vom Vogtandres. Auf dem Lauterbacher Wandersteig ging es danach über die Reibeecke zurück ins Bremenloch, wo die Wanderer kurz danach ihre Autos erreichten. Eine gemütliche Schlusseinkehr fand bei sehr guter Bewirtung in der Brauerei statt, wo es nur zufriedene Gesichter gab, wie es in einer Mitteilung heißt.