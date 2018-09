Lauterbach Auf den Spuren von Harry Potter und Nemo

So mussten sich am "Fluch der Karibik"-Tag Inselbewohner gegen mehrere Piraten wehren. Am "Harry Potter"-Tag lernten die Kinder und Jugendlichen zu zaubern und beim Quidditchturnier wurden die besten Besenreiter ausgelotet.

Beim "Alles steht Kopf"-Tag fehlten sämtliche wichtigen Erinnerungen, welche wieder mühevoll zusammengetragen werden mussten, um abends beim "Großen Preis" zu bestehen.

Ein Höhepunkt war der "Findet Nemo"-Tag, welcher, wie könnte es auch anders sein, im Wasser stattfand. An diesem Tag machte sich die Gruppe nämlich auf den Weg an einen Badesee in Bühl. Beim "Step Up"-Tag war Taktgefühl und Körperbeherrschung gefordert, denn nach einiger Vorbereitungszeit wurde ein fulminantes Tanzbattle ausgetragen, bei welchem so mancher Juror aus "Let’s Dance" bestimmt Augen gemacht hätte.

Abends waren die Leiter gefordert, denn am vorletzten Tag durften die Kinder und Jugendlichen einen Teil des Programms gestalten, wobei sie unter anderem die turnerischen Fähigkeiten der Leiter auf eine harte Probe stellten.

Am nun schon letzten Tag, dem "James Bond"-Tag, stand Agententraining sowie ein Kampf zwischen Agenten und Mafia an, welcher bis zum Umfallen ausgetragen wurde. Abends stand das große Finale, die "Night of the Victors" auf dem Programm, denn zu Hollywood gehören die begehrten Film- oder in diesem Falle Lagerpreise. Tags darauf hieß es dann packen, putzen, Abfahrt. Und so schnell war eine wunderschöne Woche zu Ende.