Lauterbach "Auch eine Stätte der Hoffnung"

Im Juni 2017 machten sich erstmals sogenannte Ausblühungen an den Wänden fest. Im September wurde auch die Straßenbaumaßnahme der Zufahrt gerichtet und im November mit den Bauarbeiten an den Parkplätzen begonnen.

Wie Bürgermeister Norbert Swoboda mitteilte, handelt es sich bei der Größenordnung von 1,5 Millionen Euro um die größte Baumaßnahme der Gemeinde Lauterbach. Die neuen Bestattungsformen werden gut angenommen.

Von den beiden Konfessionen waren Pfarrer Rüdiger Kocholl von der Seelsorgeeinheit Schramberg-Lauterbach und Pfarrerin Heidrun Stocker von der evangelischen Kirchengemeinde anwesend. "Was auch immer geschieht, wir stehen in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Deshalb ist der Friedhof nicht nur ein Ort der Trauer und Pietät, sondern auch eine Stätte der Hoffnung", sagte Stocker. "Gott, du bist der Ursprung und das Ziel allen Lebens. All unsere Wege führen zu dir", sagte Kocholl. Bei der Begehung des Friedhofes weihte Kocholl die Flächen ein.