Lauterbach Armin Kaupp im TV

Das Filmteam um den Grimme-Preisträger Dominik Wessely begleitete für diesen Film neben einigen haupt- und ehrenamtlich tätigen Diakonen auch den Lauterbacher Familienvater Armin Kaupp, der sich seit einigen Jahren auf dem Weg zur Weihe zum Diakonat befindet.

Kaupp absolviert seine nebenberufliche Ausbildung zum Diakon unter anderem in den Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit Raum Oberndorf. Um aufzuzeigen, was dieser Weg in ein Weiheamt der katholischen Kirche auch für das Umfeld der Auszubildenden ausmacht, kommen auch seine Frau und sein Vater, der ehemalige Waldmössinger Unternehmen Kurt Kaupp, zu Wort. "Durch das Bekenntnis der Diakone zu Gott in dieser radikalen Form bringt der Film auch kirchenferne Menschen zum Staunen", so die Kritik aus dem Stuttgarter Metropol Kino.

Nach einer Filmpremiere in der vergangenen Woche im Kino zeigt der SWR die Doku nun erstmals im Fernsehen.