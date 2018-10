Lauterbach An der Wiege der Demokratie angekommen

Am nächsten Morgen ging es bei Sonnenschein zur Besichtigung des Hambacher Schlosses, das auch als Wiege der Demokratie in Deutschland bezeichnet wird. Die kurzweilige Führung und ein herrliches Panorama vom Schlosshof waren ein gelungener Programmpunkt, an dem das obligatorische Jahrgangsfoto nicht fehlen durfte. Am Nachmittag in Bad Bergzabern war Gelegenheit, um Kaffee, Eis oder einen Schoppen Pfälzer Wein zu genießen. Nun hieß es einsteigen in Richtung Heimat, um rechtzeitig in Hofstetten zur Einkehr einzutreffen. Lustige Beiträge während der Fahrt sorgten für Kurzweil. Ein sonniges Wochenende mit einem Wiedersehen vieler Jahrgänger war viel zu schnell zu Ende.