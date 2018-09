Lauterbach Almabtrieb hautnah

Am Freitagmorgen fuhren die Turnerfrauen mit einem Bus am Bodensee entlang über Lindau nach Au. Dort unternahmen einige der Frauen eine Rundwanderung, die anderen fuhren in Damüls mit der Uga-Bahn zur Bergstation. Von dort aus wanderten die Frauen zur Edelweiss-Hütte.

Nach einer kurzen Rast ging es ins Tal nach Au. Im Hotel hatten die Reisenden die Gelegenheit zu relaxen, bevor ein gemeinsames Abendessen eingenommen wurde. Später konnten die Turnerinnen noch an der Bar verweilen.

Am Samstagmorgen erlebten die Gäste aus Lauterbach den Almabtrieb hautnah, geschmückte Kühe und Rinder zogen direkt am Hotel vorbei.