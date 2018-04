Lauterbach Alle Amtsinhaber bestätigt

Kassierer Robert Riemann erläuterte Einnahmen und Ausgaben. Wegen des ausgefallenen Brückenfests ergab sich ein kleines Minus, da als Einnahmen nur Mitgliedsbeiträge, Erlös der Tombola und Spenden zu verbuchen waren. Die Mitgliederzahl beträgt durch zwei Neuzugänge 104 Personen. Stefan Glück und Andreas Brozait hatten die Kasse geprüft und bescheinigte Riemann eine lückenlose Arbeit.

Im Jahresrückblick erinnerte Nowack an die Teilnahme an einigen offiziellen Terminen und sieben Geburtstagsbesuche für Jubilare im Alter von 70 bis 95 Jahren. Das Freiamt beteiligte sich am Ferienprogramm und am Weihnachtsdorf.

Am Freiamtsbrunnen, der durch Helga Mayer gepflegt wird, sind laut Mitteilung Verunreinigungen durch Hundekot ein Ärgernis. Auf die Teilnahme am Dorffest wird verzichtet, da es das Brückenfest vorzubereiten gelte.