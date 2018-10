Lauterbach Aktive begeistern mit neuen Werken

Lauterbach-Sulzbach. Das Hauptorchester unter der Leitung von Mathias Gronert gestaltete zunächst den Gottesdienst in der Kirche mit "Maria Regina Pacis".

Besonders gespannt waren die Besucher auf die neuesten Werke im Repertoire der "Harmonie". "Always on my mind", ein Song aus dem Jahre 1972, dessen Coverversion Elvis Presley einen großen Erfolg bescherte, war wohl das bekannteste Werk. Die "Harmonie"-Musiker dürfen sich nun zu den herausragenden Interpreten des Werks zählen.

Mit "Jesus bleibet meine Freunde" von J. S. Bach gelang den Musikern eine glanzvolle Darbietung des anspruchsvollen Werks. Und schließlich ("Die Sulzbacher Kirche wird in einen besonderen musikalischen Mantel gehüllt") bestach die "Harmonie" bei "Hymn of Praise" von Josef Anton Bruckner erneut.