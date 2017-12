Lauterbach Absage von Behörde

Lauterbach. Einer Verlegung des Fußgängerüberwegs in der Landesstraße 108 in Richtung Fohrenbühl direkt vor oder nach der Abzweigung in die Straße Rainlebühl wird die Straßenverkehrsbehörde des Landratsamts Rottweil nicht zustimmen. Dies teilte Hauptamtsleiter Andreas Kaupp in der letzten Jahressitzung des Gemeinderats mit.