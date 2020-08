Lauterbach 85-jährige Vermisste ist schwer verletzt

Die Bergwacht habe die Seniorin am Donnerstagabend gegen 19 Uhr im Bereich "Trombach" in einem unwegsamen und stark bewachsenen Gelände gefunden. Die Frau hatte sich nach Angaben der Polizei bei einem Sturz schwer verletzt und befand sich in einer hilflosen Lage. Nach einer ersten Versorgung durch den Rettungsdienst brachte sie ein Rettungshubschrauber in eine Klinik.