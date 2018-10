Lauterbach. Nach dem gelungenen dreitägigen Ausflug im Juli ins Saarland, feiert am kommenden Donnerstag der Jahrgang 1948/49 Lauterbach noch einmal ein Tag sein 70er-Fest und dieses Mal in und um Lauterbach. Um 9 Uhr treffen sich die Jahrgänger in der Sulzbacher Kirche, wo mit Pfarrer Anton Cingia der Festgottesdienst gefeiert wird. Im Anschluss wird das Jahrgangsfoto aufgenommen und danach geht es auf den Fohrenbühl ins Gasthaus Adler zu einem reichhaltigen Frühstück. Gegen 13 Uhr wird dann in Schramberg das neue Museum im Junghans-Terrassenbau besucht. Danach geht es zurück nach Lauterbach ins Gasthaus Brauerei. Dort lassen die 70er-das Fest ausklingen.