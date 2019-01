Lauterbach (gbo). Schwester Maria Agnes Hahn, geboren am 4. April 1929 in Nürtingen, ist am vergangenen Montag in Untermarchtal verstorben. Im Sakrament der Taufe wurde ihr der Name Margarete Maria zugesprochen. Von 1946 bis 1948 besuchte sie in Stuttgart das Fröbelseminar und absolvierte dort eine Ausbildung zur Kindergärtnerin. Sie diente insgesamt 36 Jahre lang in den Kindergärten in Untermarchtal, Horb und danach 25 Jahre in Lauterbach. Mit ihrer natürlichen Liebenswürdigkeit, ihrem ruhigen, gütigen aber auch bestimmten Auftreten gewann Schwester Maria Agnes rasch die Herzen der Kinder und das Vertrauen der Eltern.