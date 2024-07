Laute Kritik, leises Verständnis: So lief der Info-Abend zu Tempo 30 auf der B 415 in Lahr

So lief der Info-Abend zu Tempo 30 auf der B 415 in Lahr

1 Bis September gilt noch Tempo 40 auf der B 415 in Lahr (hier: Reichenbach). Foto: Baublies

Die Infoveranstaltung der Stadt Lahr zu Tempo 30 auf der B 415 stieß auf nur geringes Interesse. Einige Besucher brachten ihre Bedenken zum Ausdruck, die von der Verwaltungsspitze und den Experten entkräftet wurden. Es gab jedoch auch Fürsprecher und konstruktive Vorschläge.









Tempo 30 statt 40 gilt ab September in den Ortsdurchfahrten von Kuhbach und Reichenbach, in der Kernstadt ab dem Friedrich-Ebert-Platz wird von 50 auf 30 reduziert. Da es im Vorfeld viel Kritik seitens der Anwohner in den Stadtteilen und aus dem Schuttertal gab, hatte die Stadt zu einer Infoveranstaltung eingeladen. Deren Ziel: Darlegen, warum es aus Lärm- und Gesundheitsschutzgründen keine Alternative gibt.