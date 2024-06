Laut Wikileaks: Assange für Gerichtstermin in US-Außengebiet angekommen

1 Assange ist mit einem gecharterten Flugzeug aus Großbritannien ausgereist. Foto: @wikileaks/PA Wire/dpa

Auf einer entlegenen Insel im Pazifik entscheidet sich die Zukunft des Wikileaks-Gründers Assange. Wenn alles nach Plan läuft, ist der 52-Jährige bald ein freier Mann.









Saipan/Washington - Nach seiner Freilassung aus britischer Haft ist der Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks, Julian Assange, für einen Gerichtstermin in einem US-Außengebiet im Westpazifik eingetroffen. Das gecharterte Flugzeug mit Assange an Bord sei am frühen Morgen (Ortszeit) auf der Insel Saipan gelandet, teilte Wikileaks auf der Plattform X mit.