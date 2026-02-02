Laut Staatsanwaltschaft Freiburg: Friedhofsmitarbeiter soll Gold im Wert von 250 000 Euro veräußert haben

Ein Mitarbeiter des Städtischen Friedhofs in Freiburg soll seit 2013 Verstorbene bestohlen und die Beute verkauft haben.
Der Fall hatte im September 2024 für Entsetzen gesorgt. Ein Mitarbeiter der Städtischen Friedhöfe in Freiburg soll über mehrere Jahre Verstorbenen Schmuck und Zahngold gestohlen und veräußert haben. Die Staatsanwaltschaft Freiburg hat die Ermittlungen mittlerweile abgeschlossen, wodurch neue Erkenntnisse zu den Hintergründen und dem Vorgehen des Tatverdächtigen ans Tageslicht gekommen sind. Dem ehemaligen Bestatter wird Verwahrungsbruch in Tateinheit mit Störung der Totenruhe in 250 Fällen, teils in Tateinheit mit Diebstahl und Geldwäsche vorgeworfen. Neben dem Hauptverdächtigen hat die Staatsanwaltschaft auch Anklage gegen die Ehefrau des Beschuldigten wegen Beihilfe, Hehlerei und Geldwäsche erhoben. Ebenfalls wurde ein Juwelier aus Waldkirch wegen Geldwäsche in mehreren Fällen angeklagt.