Laut „Spiegel“: Reerdigung bleibt in Baden-Württemberg verboten

Reerdigung bleibt in Baden-Württemberg verboten

Ein Leichnam wird auf Heu, Stroh und Grünschnitt gebettet, innerhalb von 40 Tagen wird er zu Erde.

„Reerdigungen“ sind bisher nur in Schleswig-Holstein erlaubt: Der Leichnam wird in einem Verwesungstank kompostiert; übrig gebliebene Knochen werden zermahlen. In Baden-Württemberg soll dies offenbar nicht möglich werden.









Die sogenannte Reerdigung, bei der Leichen in einem Verwesungstank kompostiert werden, bleibt einem Medienbericht zufolge in Baden-Württemberg verboten. Dies gehe aus einem Schreiben des Landessozialministeriums an den baden-württembergischen Gemeindetag hervor, berichtete das Magazin „Der Spiegel“.