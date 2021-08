1 Daymian H. wird von der Polizei gesucht. (Symbolfoto) Foto: Racle Fotodesign – stock.adobe.com

Es ist auch für die Polizei, in diesem Fall das Polizeipräsidium Pforzheim, ein eher unüblicher Schritt: Mit einer Öffentlichkeitsfahndung hat man sich dort am Dienstag an die Menschen im Kreis Calw und den Nordschwarzwald gewandt – gesucht wird der erst 15 Monate alte Daymien H. aus Ebhausen-Rotfelden.

Ebhausen - Daymien wird wie folgt beschrieben: etwa 75 Zentimeter groß, normale Statur, wenige, dunkelblonde Haare, blaue Augen.

Hier geht es zur Vermisstenfahndung mit Bild von Daymien H.

15 Monate – ein ungewöhnlich junges Alter für einen Vermisstenfall. Aber genau das sei dieser Fall im Moment noch: "Es liegt keine Straftat vor. Und wir gehen auch nicht von einer möglicherweise vorliegenden Straftat aus", so ein Sprecher des Polizeipräsidium auf Nachfrage. Es sei also ausdrücklich kein Entführungsfall.

Vermissten-Fahndung "zur möglichen Gefahrenabwehr"

Es gehe um eine reine Vermissten-Fahndung "zur möglichen Gefahrenabwehr", wie man sie auch zum Beispiel bei abgängigen Senioren eines Heimes oder verschwundenen Jugendlichen häufiger vorzunehmen habe.

Aber Daymien H. mit seinen nicht einmal eineinhalb Jahren ist schon außergewöhnlich jung. Und auch die Hintergründe in diesem Fall sind, soweit bekannt, eher nicht alltäglich: Der kleine Daymien gilt bereits seit dem 22. Juni als verschwunden. Und er steht unter der Vormundschaft des Jugendamtes des Kreises Calw, wie eine zuständige Teamleiterin dort – ebenfalls auf Anfrage des Schwarzwälder Boten – bestätigt.

Zu den konkreten Hintergründen dieses Fall könne und dürfe sie zum jetzigen Zeitpunkt nichts sagen. Allerdings bestätigt die Mitarbeiterin des Jugendamtes, dass es "in solchen Fällen" einen gerichtlichen Entzug des Sorgerechts geben muss – mit dem dann das Sorgerecht, beziehungsweise die Vormundschaft per gerichtlicher Anordnung auf den Jugendamt übergeht.

Grundsätzlich werden solche Vormundschaften eingesetzt, wenn Eltern selbst nicht in der Lage sind, sich um das Wohl ihres Kindes oder ihrer Kinder eigenständig zu kümmern. Laut Polizeisprecher wurde Daymien allerdings bis zu seinem Verschwinden zuhause von seinem Vater in Ebhausen-Rotfelden betreut – in Absprache mit dem zuständigen Jugendamt; und unter dessen Vormundschaft. Was an diesem 22. Juni, einem Dienstag, passiert oder vorgefallen ist, als Daymien verschwand – dazu äußert sich die Polizei aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht. Laut Fahndungsaufruf vermutet die Polizei allerdings, dass sich der kleine Daymien aktuell in Begleitung seines 36-jährigen Vaters und seiner 33-jährigen Mutter befinden dürfte – allerdings eben mit unbekanntem Aufenthalt.

Fahndungsdruck wird mit öffentlicher Suche erhöht

Sowohl Daymien selbst als auch seine beiden Eltern sind deutsche Staatsangehörige, wie der Sprecher des Polizeipräsidium Pforzheim bestätigt. Welche Maßnahmen seit ihrem Verschwinden vor immerhin schon acht Wochen seitens der Polizei bei dieser Vermisstensuche bereits angelaufen sind, dazu will sich die Polizei aktuell nur allgemein äußern: Üblich seien in solchen Fällen "umfangreiche Datenerhebungen", das Überprüfen von polizeilich sogenannten "Anlaufadressen" – also etwa Verwandte, Freunde, sonstige bekannte Bezugspersonen und -orte –, das Beschaffen von zur Fahndung geeigneten Lichtbildern. Aber auch "unter Umständen breit angelegte Suchmaßnahmen in der Fläche" – je nachdem, was der jeweilige Einzelfall erfordere oder zum jeweiligen Zeitpunkt "angemessen erscheint".

Mit der jetzt angestoßenen Öffentlichkeitsfahndung würden nun auch die Bürger mit in die Vermisstensuche mit einbezogen, der Fahndungsdruck erhöht – und gleichzeitig der Suchradius vergrößert. Wobei der Polizeisprecher bestätigt, dass sich "eine mehrköpfige" Ermittlungsgruppe aktuell um den Vermisstenfall Daymien H. kümmert – um gegebenenfalls auch die nun aus der Öffentlichkeitsfahndung einlaufenden Hinweise "sehr zeitnah" abarbeiten zu können.

Daher werden alle Personen gebeten, die Angaben zum Aufenthalt des vermissten Daymien H. machen können, sich direkt beim Kriminaldauerdienst Calw unter Telefon 07231/186-44 44 zu melden. Hinweise nehmen aber auch immer alle anderen Polizeidienststelle entgegen.