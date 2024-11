Laut Experte eine Seltenheit: Schneeweiße Nutria tummelt sich in Lahr

Schneeweiße Nutria tummelt sich in Lahr

1 Was ungeübte Augen für einen gewöhnlichen Biber halten könnten, sind tatsächlich Nutrias. Das schneeweiße Exemplar, fotografiert in Mietersheim, hat Seltenheitswert. Foto: Vivien Seilheimer

In der Nähe des LGS-Geländes tummelt sich eine schneeweiße Nutria. Ein solcher Nager ist eine Rarität, wie ein Experte betont. Im Internet wird das Vorkommen sogar als Sensation gepriesen.









Diese Begegnung wird die Lahrer Familie so schnell nicht vergessen. Als Stefan Seilheimer mit seiner zehnjährigen Tochter Vivien in Mietersheim in Richtung LGS-Gelände unterwegs ist, fällt dem Kind etwas Ungewöhnliches auf: Vor einem Baum, unweit eines Parkplatzes, tummeln sich zwei Nutrias – eine davon mit schneeweißem Fell.