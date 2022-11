1 Dunkle Zeiten für die Rottweiler Wirtschaft? Zumindest sieht es das Online-Magazin "Die Deutsche Wirtschaft" im neuesten Standort-Ranking so. Foto: Hak Design

Der Wirtschaftsstandort Rottweil stürzt im bundesweiten Ranking ab. Diese steile These muss die älteste Stadt Baden Württembergs akzeptieren – wenn man zumindest der neuesten Veröffentlichung des Onlinemagazins "Die Deutsche Wirtschaft" glauben schenken mag.















Link kopiert

Rottweil - Im Gesamtergebnis des Standortrankings ist Rottweil nämlich um 78 Plätze nach unten gerutscht und findet sich im Vergleich zur vorherigen Einschätzung nun auf Platz 440 in der bundesweiten Statistik. Ob die Rottweiler Unternehmen besonders von der Energiekrise und Inflation betroffen sind, darüber gibt das Wirtschaftsmagazin keine Auskunft. Genauso nebulös bleiben die Bewertungskriterien der im laufenden November veröffentlichten Studie.

Immerhin: Stolze 3809 Kommunen hat "Die Deutsche Wirtschaft" hinsichtlich Mittelstand, Familienunternehmen, Auslandsunternehmen und Investoren analysiert und diese nach deren Bedeutung gewichtet. Da ist Platz 440 doch eine respektable Leistung im vorderen Mittelfeld.

Nachbarstädte schneiden besser ab

Weniger rosig macht das Abscheiden im Ranking ein Blick in die Nachbarstädte und -Kreise. Tuttlingen beispielsweise glänzt mit Rang 69 und einer Verbesserung um vier Positionen. Und es wird noch bitterer: Villingen-Schwenningen ist immerhin noch auf Platz 132 zu finden und auch ein Blick in den Zollernalbkreis macht neidisch. Albstadt (Rang 131) reiht sich nämlich sogar eine Position vor Villingen-Schwenningen ein und auch das etwas – von der Einwohnerzahl aus betrachtete – kleinere Balingen verpasst die Top 200 nur knapp. Auffällig: Nahezu alle teilnehmenden Städte im Südwesten verlieren an Boden.

Trösten kann sich Rottweil laut der "Deutschen Wirtschaft" lediglich kreisintern. Sulz stürzt ebenfalls um 75 Position auf Rang 700 ab. Deißlingen (Rang 1607), Dunningen (Rang 2708) und Zimmern (Rang 2479) sind zwar weiter unten im Ranking zu finden, aufgrund ihrer Größe und der Anzahl an Unternehmen, die in die Bewertung einfließen, auch nur schwer zu vergleichen.

Nebulöse Bewertung mit Investmenthäusern und Co.

Denn: Das Ergebnis kommt laut dem Wirtschaftsmagazin auf Basis der Geschäftszahlen und Bewertungen der wichtigsten Unternehmen am jeweiligen Standort zustande. Grundlage sei dabei die übergreifende Datenbank des DDW – wie sich "Die Deutsche Wirtschaft" abkürzt – die die 22500 bedeutendsten Firmen und die rund 2500 entscheidenden Investmenthäuser umfasst.

Wer sind nun aber diese "bedeutenden Unternehmen" in Rottweil. Die Öl-Heimburger GmbH führt das Wirtschaftsmagazin mit einem jährlichen Umsatz von 226,7 Mio. Euro Umsatz an erster Stelle. Gefolgt von BDT Media Automotion und der MAIT-Gruppe rangiert die Stadtbus Rottweil GmbH bereits auf Rang vier. Schnell ist zu spüren: Ortskundig in Rottweil ist das Online-Magazin nicht. Im Gegenteil: Das Wirtschaft-Fachblatt sitzt in Neuss und bewertet bundesweit Städte anhand eines Scoring-Modells, das überaus kompliziert verschiedenste Faktoren berücksichtigt.

Die Zukunft siedelt sich in Rottweil an

Was Hoffnung macht: Die DDW hat anhand ihres Zahlenkonstruktes ermittelt, dass in Rottweil sich drei Unternehmen in Trend- und Zukunftsmärkten engagieren. Darunter erneut die BDT Media Automotion GmbH, die sich die Trendbranche Robotik und Hochgeschwindigkeits-IT-Infrastruktur zu Nutze macht. Beim Blick auf andere Städte in der Region und deren Big Player in der Wirtschaft, sind die Ergebnisse besser nachzuvollziehen. In Oberndorf ist Heckler&Koch an der Spitze, in Balingen der Waagenhersteller Bizerba und in Albstadt Gühring.

Die Statistik lässt aber einige Fragen offen. Beispielsweise gibt es keine Angaben, welche Unternehmen in Rottweil nun genau befragt wurden und inwiefern die angekündigten "Investmentbüros" in die Wirtschaftszahlen Rottweils verstrickt sind. Auch die Master-Datenbank ist eher nichts für lokale Laien. Gerade deshalb sorgt Ranking wohl nicht für Unruhe in der Rottweiler Wirtschaft. Reaktionen sind unserer Redaktion nicht bekannt.

Hamburg liegt an der Spitze

Übrigens: Den Platz an der Sonne im Standort-Ranking nimmt Hamburg, dicht gefolgt von München, Berlin und Frankfurt ein. Angesichts dieser Schwergewichte unter den Top 10 kann Rottweil mit Rang 440 wohl gut leben.