Laußnitz in Ostsachsen: Junge Frau tot im Wald gefunden - 16-Jähriger unter Verdacht

In einem Wald in der Westlausitz liegt eine Tote. Die Ermittler gehen von einem Gewaltverbrechen aus - unter Verdacht steht ein Jugendlicher.

In einem Waldstück bei Laußnitz in Ostsachsen haben Polizeibeamte die Leiche einer 21-Jährigen gefunden. Es besteht der Verdacht eines Tötungsdelikts, ein 16-Jähriger wurde festgenommen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei Görlitz mitteilten. Der Jugendliche soll im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Eine Mordkommission ermittelt. Sowohl das Opfer als auch der mutmaßliche Täter haben den Angaben zufolge die deutsche Staatsangehörigkeit.

Umstände deuten auf Gewaltverbrechen

Zeugen informierten die Polizei am frühen Sonntagmorgen, dass in dem Forst, der die Gemeinde in der Westlausitz umgibt, eine leblose Person liege. Für die junge Frau kam jede Hilfe zu spät, sagte ein Polizeisprecher. Erste Erkenntnisse deuten demnach auf ein Gewaltverbrechen hin und führten die Ermittler zu dem Tatverdächtigen. Kriminaltechniker sicherten noch am Sonntag umfangreich Spuren an der Fundstelle. Ob sie auch der Tatort ist, ist den Angaben nach unklar - auch das Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchung steht bisher aus.