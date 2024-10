„Lausbubenverein“ hat sich bewährt: Volkssportfreunde Grafenhausen feiern ihr 50-Jähriges

Zu einem festlichen Abend wurden die Mitglieder der Volkssportfreunde Grafenhausen eingeladen, um das 50-jährige Bestehen gebührend zu feiern. Der Vorsitzende Reinhard Schwarz freute sich, dass viele Mitglieder der Einladung gefolgt waren, heißt es in der Vereinsmitteilung. Er begrüßte eine große „Wanderschar“, unter ihnen Bürgermeister Philipp Klotz, Anja Gigler, Vorsitzende der Vereinsgemeinschaft, Albert Huber vom Internationalen Volkssportverband sowie die Ehrenmitglieder. Anschließend gedachte man den verstorbenen Mitgliedern.

Festrednerin Anja Gigler dankte dem Verein für den Einsatz im Vereinsleben und die ehrenamtliche und uneigennützige Hilfe und Beteiligung an Veranstaltungen in der Dorfgemeinschaft. Als Dankeschön überreichte sie eine Urkunde für das 50-jährige Bestehen des Vereins. Auch Albert Huber, Schatzmeister des Internationalen Volkssportverbands, fand freundliche Worte für die Wanderfreunde, die immer vorbildlich und verantwortungsvoll ihren Wandertag organisiert haben.

Freundschaften mit anderen Wandervereinen, auch über die Landesgrenze hinaus, seien geschlossen worden und werden weiterhin Bestand haben. Bürgermeister Klotz fand lobende Worte für die Wanderfreunde, gratulierte und dankte dem Verein für den Einsatz für Sport, Kultur und Beisammensein. Der Wandertag sei immer ein Höhepunkt in der Gemeinde gewesen. Er bedauerte, dass dieses Jahr der letzte Wandertag in Grafenhausen stattgefunden hat und wünschte weiterhin ein ein gutes Zusammensein mit der Gemeinde. Als Dankeschön überreichte er ein Kuvert mit der Jubiläumsgabe der Gemeinde.

Stolz auf das Geleistete

Schriftführerin Anneliese Frenk würdigte in einer zusammen gefassten Chronik die Arbeit und Verdienste des jeweiligen Vorsitzenden des Vereins in den vergangenen fünfzig Jahren. Sie erinnerte an die vielen schönen Ausflüge und Busfahrten, die immer mit einer Wanderung verbunden waren, die vielen Aktivitäten und ehrenamtlichen Beteiligungen bei den örtlichen Vereinen. Sie betonte, dass die Volkssportfreunde stolz sein können auf die vergangenen 50 Jahre. Aufgrund der vielen jungen Mitglieder wurde der Verein anfangs als „Lausbubenverein“ betitelt, die Kritiker wurden eines Besseren belehrt.

Eine Bildergalerie präsentiere die vergangenen 50 Jahre und weckte viele schöne Erinnerungen.

Zusammenhalt, das Miteinander und die Kameradschaft wird bei den Volkssportfreunden großgeschrieben. Mit einem Festmahl, geliefert vom Partyservice Höhn, wurde dieses Jubiläum gebührend gefeiert, endet die Pressemitteilung des Vereins.

Ehrungen

Verbandsehrungen:

Eine Anerkennungsnadel in Gold mit Urkunde erhielten Gabi Kölble, Luzia Sterzenbach und Doris Strickler verliehen. Eine Verdienstplakette in Gold mit Urkunde erhielten Dieter Kölble, Anneliese Frenk und Reinhard Schwarz.

50-jährige Mitgliedschaft:

Ausgezeichnet wurden Rita Seilnacht, Helmut Seilnacht, Jürgen Strickler, Erwin Sterzenbach, Michaela Seilnacht und Günter Köbele.

40-jährige Mitgliedschaft:

Geehrt wurde Helga Friedmann.

25-jährige Mitgliedschaft:

Ausgezeichnet wurden Sabine Heinrich, Eleonore Schindler, Josef Holler und Jasmin Reinbold.

15-jährige Mitgliedschaft:

Geehrt wurden Rolf Renter und Armin Köbele.