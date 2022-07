1 Laurin Ulrich spielt seit 2016 für den VfB Stuttgart. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Er gehört zu den begehrtesten Talenten des Jahrgangs 2005 – nicht nur in Deutschland. Zuletzt buhlte aber vor allem der FC Bayern um Laurin Ulrich, den Mittelfeldspieler, der mit dem VfB Stuttgart in der vergangenen Saison Vizemeister geworden war. Nun aber haben Sportdirektor Sven Mislintat und Nachwuchschef Thomas Krücken den Youngster vom weiteren Weg in Stuttgart überzeugt.

Der 17-Jährige verlängert seinen Vertrag langfristig, nach Informationen unserer Zeitung gilt der Kontrakt bis 2026.

Zuletzt bei der U-17-EM

„Laurin zählt zu den Top-Talenten unseres Nachwuchsleistungszentrums. Er hat in der vergangenen Saison seine Fähigkeiten auf nationaler Ebene in unserer U 17 und auch schon in der U 19 eindrucksvoll unter Beweis gestellt, darüber hinaus international mit der U-17-Nationalmannschaft des DFB“, sagte Sportdirektor Sven Mislintat, „auch in den bisherigen Trainingseinheiten und Testspielen mit unserer Profimannschaft wurde sein großes Potenzial deutlich.“

Laurin Ulrich spielte zuletzt bei der U-17-EM für Deutschland und reist nun mit den VfB-Profis ins Trainingslager ins Allgäu. Seit 2016 trägt er das VfB-Trikot. „Laurin hat im vergangenen halben Jahr noch mal einen großen Schritt gemacht und sich sehr gut entwickelt. Sein Beispiel ist eine riesige Motivation für das gesamte Nachwuchsleistungszentrum, weil es zeigt, dass wir gemeinsam Talente auf den Weg in Richtung Profikader bringen können“, sagte Thomas Krücken, „bis in die Bundesliga muss er noch viele Schritte gehen und wir werden ihn dabei weiter unterstützen.