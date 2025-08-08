Laurentius auf dem Feldberg: Wie Party und Naturschutz unter einen Hut passen

Jedes Jahr aufs Neue ziehen Tausende zum Laurentiusfest auf Schwarzwalds höchsten Berg. Der Feldberg-Ranger Achim Laber mahnt charmant, das Fest im Rahmen zu lassen.
Jedes Jahr aufs Neue ist das Laurentiusfest ein großer Anziehungspunkt für Tausende Feierlustige, die dann mitten im Naturschutzgebiet an den Berghütten ausgelassen feiern. Am kommenden Samstag, 9. August, ist es wieder so weit. Und wer ihn und seine Videos kennt, weiß, dass Feldberg-Ranger Achim Laber auch hierzu wieder ein überaus charmantes Filmchen mit Witz vorbereitet hat.