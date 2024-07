Launch bei Börlind in Calw: Wie Alexandra Maria Lara in den Schwarzwald kommt

Schauspielerin Alexandra Maria Lara, Fashion-Influencerin Marina the Moss und zahlreiche Vertreter von namhaften Magazinen wie Vogue und Harpers Bazaar streifen durch den Schwarzwald bei Igelsloch. Was hinter dem Besuch steckt.

18 Gäste aus der Beauty- und Fashion-Welt im Wald und auf blühenden Wiesen: Bei Igelsloch launchte der Naturkosmetikhersteller Annemarie Börlind mit Sitz in Altburg eine neue Pflegeserie. Für das Event hatte sich das Unternehmen etwas Besonderes überlegt. „Wir tauchen gemeinsam in die Welt von Annemarie Börlind im wunderschönen Schwarzwald ein“, beschreibt Geschäftsführerin Alicia Lindner den Produkt-Launch in ihrer Instagram-Story.

Um den Gästen Unternehmen und Produkte mit Inhaltsstoffen aus dem Schwarzwald näherzubringen, war klar, dass das Event in der heimischen Natur stattfinden solle, erklärt die Pressesprecherin von Börlind im Gespräch mit unserer Redaktion.

Neben einigen Beauty-Redakteuren von Vogue, Brigitte, Harpers Bazaar, Grazia und Co., waren auch bekannte Instagram-Gesichter der Einladung in den Schwarzwald gefolgt. So Fashion-Bloggerin Marina Ilic, besser bekannt als Marina the Moss, sowie Beauty und Fashion-Influencerin Pelin Güngör . Ebenfalls zu Gast in der Firmenzentrale war Landrat Helmut Riegger, der die Gäste stellvertretend für die Region in Empfang nahm.

Auch ein Filmstar zu Gast

Auf der Gästeliste sticht ein Name besonders ins Auge: Mit Alexandra Maria Lara hat sich das Unternehmen einen Filmstar in den Nordschwarzwald geholt. Die Schauspielerin und Präsidentin der Deutschen Filmakademie wird in Zukunft noch öfter mit Börlind in Zusammenhang gebracht werden. Die 45-Jährige wird die neue Markenbotschafterin der Naturkosmetik-Marke.

Alexandra Maria Lara auf einer Preisverleihung in Berlin. Sie wird die neue Markenbotschafterin von Börlind. Foto: dpa/Christoph Soeder

Und so sah das Programm der prominenten Gäste aus. Die Geschäftsführer und Geschwister Alicia und Nicolas Lindner führten durch das Unternehmen, dabei bekamen die Besucher auch Einblicke in die Produktion.

Weiter ging es zur Location, von Altburg nach Igelsloch. Mitten im Wald wurde die neue Pflegeserie vorgestellt. Während einige Gäste die Pflege im Rahmen einer Gesichtsbehandlung gleich testen konnten, vertrieben sich andere die Zeit beim Keramik bemalen.

Inhaltsstoffe kommen auch auf den Teller

Das Abendessen unter dem Motto „Hidden Fine Dining in the Black Forest“ fand dann auch mitten im Grünen statt: An einer mit Moos und Kerzen dekorierten, langen geschwungenen Tafel. „Was ich nicht essen kann, gebe ich nicht auf meine Haut“ – ganz nach dem Motto von Gründerin Annemarie Lindner, kamen dabei auch Inhaltsstoffe der Börlind-Kosmetik – wie Tannenknospen und Honig – auf den Tisch. Oder besser gesagt, auf die Teller.

Geschlafen wurde nach einer abendlichen Meditation nicht wie beim letzten Event dieser Art im Hotel Therme in Bad Teinach. Vielmehr fand ein sogenanntes Glamping statt – die Gäste übernachteten in mit Teppichen ausgelegte Zelten.

Die Veranstaltung endete am Mittwoch gegen 12 Uhr nach einer Yoga-Stunde und einem Talk von Alicia Lindner.

Eine von drei Geschäftsführern: Alicia Lindner. Foto: Barbara von Woellwarth /Börlind GmbH

Der Schwarzwald bot den Influencerinnen für ihren Content eine gute Kulisse. Egal, auf welches Instagram-Profil man schaute - die Region hatte offensichtlich Eindruck hinterlassen.

Alle Nicht-Influencer müssen sich noch etwas gedulden. Im Handel wird die neue Pflegeserie „Natuneo“ erst ab September erhältlich sein.