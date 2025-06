Laufwettbewerb in St. Georgen

1 Hansjörg Staiger, Vorsitzender des Fördervereins St. Georgen (von links), Pia Schneider von der Stadtverwaltung, und Albert Lobmeier, Mitorganisator des Laufs sowie Turnvereinsmitglied, freuen sich auf den Stadtfestlauf am Samstag, 28. Juni. Foto: Louisa Speicher Es ist wieder so weit – der 13. Stadtfestlauf findet statt. Am Samstag, 28. Juni, laufen Jung und Alt durch die Bergstadt. Was die Sportler erwartet, berichten Mitorganisatoren.







Link kopiert



Ob trainierter Profi-Läufer, ambitionierter Amateur oder austestender Anfänger – beim St. Georgener Stadtfestlauf ist für jeden was dabei. Am Samstag, 28. Juni, geht die Laufveranstaltung in die 13. Runde.