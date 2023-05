Rund 280 Teilnehmer gingen am Sonntag an den Start des 13. Lauftags in Oberndorf. Auch wenn die Teilnehmerzahl etwas zurückgegangen war, konnte der TV Oberndorf als Veranstalter zufrieden sein.Gestartet wurde über 1,5, fünf, zehn und 21,2 Kilometer.

Das Wetter hat gepasst, und auch die flache Strecke war ideal, um schnelle Zeiten zu laufen. Als erster hatte Uwe Beil seinen Wettkampf beendet: Er startete über fünf Kilometer, die er in einer Zeit von 18:06 Minuten zurücklegte. „Eine 17er-Zeit wäre nicht schlecht gewesen“, meinte der 57-Jährige vom TSV Hossingen. Allerdings war er in den vergangenen Tagen krank.

Lokalmatador Andreas Crivellin ist Erster beim 10-Kilometer-Lauf. Foto: Steinmetz

Vor ihm ging Lokalmatador Andreas Crivellin durchs Ziel, doch er hatte fünf weitere Kilometer noch zu rennen. Der Oberndorfer siegte über zehn Kilometer mit großem Vorsprung in starken 34,57 Minuten. „Ich war sehr zufrieden, aber es hätte schneller sein können“, meinte er. Für ihn ist die Laufsaison schon beendet: Als nächstes fährt er nämlich Radrennen.

Pascal Brobeil siegt

Derweil führte Pascal Brobeil, Sieger von 2019, das Halbmarathon-Rennen an. Mit 38.38 Minuten war für ihn Halbzeit, am Ende waren es 1.17,56 Stunden. Er bestritt ein einsames Rennen. Das war vielleicht der Grund, dass es nicht noch schneller ging. So angenehm die Temperaturen am Start waren, eine Stunde später plagte die die Sonne die Läufer. „Es war extrem warm“, sagte Brobeil, dem aber die Strecke, obwohl er sie viermal laufen musste, ganz gut gefiel.

Es fehlt nicht an Nachwuchs

Nach gut einer Stunde hatte sich das Läuferfeld weit auseinandergezogen. So langsam kamen dann die Freizeitläufer ins Ziel. Moderator Emil Letzgus aus Schömberg versorgte die Zuschauer mit allen wichtigen Informationen. Am Schluss startete er den Kinderlauf über 1,5 Kilometer. Erfreulich: Es fehlt nicht an Nachwuchs. 32 Jungen und Mädchen rannten los, so viele wie noch nie beim Lauftag in Oberndorf, stellte er fest.

Kurs neu gestaltet

Den Kurs mit Start und Ziel am Turnerheim hatten die Veranstalter diesmal neu gestaltet. Das hatte unter anderem den Vorteil, dass bei vier Runden im Halbmarathon weniger Straßen abgesperrt werden mussten. Der Aufwand war dennoch sehr groß: Insgesamt hatte der TV Oberndorf 85 Helfer im Einsatz. Mit dabei waren auch das DRK und die Feuerwehr.

Rückgang bei vielen Läufen

2019 waren es rund 300 Läufer. Dass es jetzt weniger waren, führte Mitorganisator Dieter Franke auf die Corona-Pandemie zurück. Der Rückgang sei bei vielen anderen Läufen ebenfalls festzustellen. Auch hätten einige Lauf-Veranstalter aufgegeben. Franke hofft indes, dass der Trend wieder in die andere Richtung geht. Er wünschte sich nur, dass der TV mehr Unterstützung von der Stadt erhalten würde.

Die Ergebnisse

Halbmarathon Männer: 1. Pascal Brobeil, Team INJOY Balingen (M35), 1:17:57. 2. Andreas Müller, EG Aichhalden (M40), 1:19:35. 3. Rico Müller, Geislingen (M30), 1:22:06.

Frauen: Joelle Bernhardt, SG Schramberg (WJ U20), 1:33:01. 2. Franziska Gerster. Lauftreff VfB Bösingen (W), 1:35:00. 3. Kathrin Gulde, Rottenburg (W40), 1:43:00.

10 Kilometer Männer: 1. Andreas Crivellin, Oberndorf (W40), 34:58. 2. Andreas Litterst, RV Fluorn (M35), 37:59. 3. David Moosmann, EG Aichhalden (M30), 38:02.

Frauen: Rimona Wagner, EG Aichhalden (W30), 40:13. 2. Melanie Kron, Schwarzwälder Bote Mediengesellschaft mbH (W), 43:43. 3. Joana Haralambidis. TG Trossingen (W35), 44:20.

Fünf Kilometer Männer: 1. Uwe Beil, TSV Hossingen (M55), 18:06. 2. Pius Moosmann, Aichhalden (M), 20:58. 3. Daniel München, Schweizer Team (M30), 21:01.

Frauen: Luisa Schwarzer, TSG Balingen (W30), 20:32. 2. Linda Alf, Zimmern (WJ U20), 25:46. 3. Nina Heizmann (W35), 26:01.

1,5 Kilometer Schüler: Gabriel Storz, Villingendorf (MJ U13), 5:53. 2. Paul Rogler (MK U11), 6:22. 3. Boas Diffenhard (MJ U15), 6:24.

Schülerinnen: 1. Lea Raible, Ju-Jutsu-Team Renfrizhausen (WJ U13), 6:37. 2. Mona Rohr, TSV Hochmössingen (WK U12), 6:41. 3. Lara Schneider, TV Oberndorf (WJ U13), 7:02.