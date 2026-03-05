Laufspektakel steigt am 3. Juli: Beim achten Lahrer Firmenlauf soll endlich die 2000-Teilnehmer-Marke fallen

Gutes Wetter, tolle Atmosphäre und mehr Teilnehmer: Das wünschen sich die Veranstalter der achten Ausgabe des Lahrer Firmenlaufs. Am 3. Juli geht’s im Seepark wieder rund.
Es habe ihn etwas überrascht, sagte der Erste Bürgermeister Guido Schöneboom, dass der Zalando-Firmenlauf in Lahr bereits in seine achte Runde geht. Seit 2019 organisieren die Stadt und die Veranstaltungsfirma N-plus-Sport aus dem Saarland das Event. Der Fünf-Kilometer-Lauf durch See- und Bürgerpark mit After-Show-Party ist inzwischen „ein geschätzter Termin im Veranstaltungskalender“, so Schöneboom. Bei einer Pressekonferenz in den Räumen des Titelsponsors stimmten die Organisatoren auf den Termin am 3. Juli ein.