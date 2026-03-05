Laufspektakel steigt am 3. Juli: Beim achten Lahrer Firmenlauf soll endlich die 2000-Teilnehmer-Marke fallen

Gutes Wetter, tolle Atmosphäre und mehr Teilnehmer: Das wünschen sich die Veranstalter der achten Ausgabe des Lahrer Firmenlaufs. Am 3. Juli geht’s im Seepark wieder rund.

Es habe ihn etwas überrascht, sagte der Erste Bürgermeister Guido Schöneboom, dass der Zalando-Firmenlauf in Lahr bereits in seine achte Runde geht. Seit 2019 organisieren die Stadt und die Veranstaltungsfirma N-plus-Sport aus dem Saarland das Event. Der Fünf-Kilometer-Lauf durch See- und Bürgerpark mit After-Show-Party ist inzwischen „ein geschätzter Termin im Veranstaltungskalender“, so Schöneboom. Bei einer Pressekonferenz in den Räumen des Titelsponsors stimmten die Organisatoren auf den Termin am 3. Juli ein.

Der Status: „Es geht darum, durch sportliche Betätigung Menschen aus unterschiedlichen Bereichen zusammenzuführen“, verdeutlichte Schöneboom die Bedeutung des alljährlichen Lahrer Laufspektakels. Ralf Niedermeier, Geschäftsführer von N-plus-Sport, ergänzte, dass der Firmenlauf „Breitensport pur“ sei. Zeiten werden nicht gemessen, es gehe nicht um Leistungsdruck, sondern darum, sich gemeinsam mit Kollegen zu bewegen. Für gewöhnlich laufen Hunderte Teilnehmer in gemütlichem Tempo in Gruppen am Ende des Feldes. „Sie sind die Zielgruppe“, so Niedermeier.

Dirk Rautenberg, Standortleiter von Zalando in Lahr, merkte aus Sicht der teilnehmenden Unternehmen an, dass der Firmenlauf ihnen nicht nur Gelegenheit gebe, Präsenz zu zeigen – und eventuell neue Fachkräfte anzuwerben: „Es geht auch um den Teamgeist.“ Rautenberg selbst wolle in den kommenden Wochen und Monaten seine Mitarbeiter motivieren. „Es ist natürlich ein Ehrgeiz, als Titelsponsor auch das größte Team zu stellen.“ Im vergangenen Jahr wurde Zalando von Schaeffler geschlagen. Aber auch die Stadt Lahr, so Rautenberg mit einem Seitenblick auf Schöneboom, sei ein ernsthafter Konkurrent.

Die Neuheiten: Viel ändern, das wurde deutlich, wollten die Verantwortlichen bei dem etablierten Event für die achte Ausgabe nicht. „Die Strecke sieht gut aus“, sagte Niedermeier. Er sei sie am Donnerstagmorgen noch abgelaufen. Auch in diesem Jahr fällt der Startschuss wieder um 18 Uhr. Nach dem Zieleinlauf entlang der Seepromenade können sich die Läufer Richtung Bühne begeben, zur Musik der Band „Simon and Friends“ feiern oder sich an den Speisen- und Getränkeständen stärken. Bei der Siegerehrung werden wie gewohnt die teilnehmerstärksten Teams ausgezeichnet – sowie die kreativsten Kostüme.

Ketterer stellt künftig das Bier

Einige Sponsoren, so Niedermeier, seien neu dabei. Darunter die Brauerei Ketterer, die in diesem Jahr ihre Biere bereitstellt. Zudem wird es erstmals eine Handwerker-Wertung geben. Per Los werden Preise unter allen teilnehmenden Handwerksbetrieben verteilt.

Die Ziele: Niedermeier betonte, dass gerade die Handwerker-Wertung das Ziel verfolgt, noch mehr Menschen anzusprechen. 2000 Teilnehmer nennt er als Ziel – eine Marke, die bislang zwar mehrfach ausgerufen, aber noch nicht erreicht wurde. „Es ist noch ein bisschen Platz auf der Strecke“, machte auch Schöneboom Werbung für den Lauf.

DKMS wirbt für die Registrierung als Stammzellenspender

Unabhängig davon, wie viele Teilnehmer es sein werden, unterstützt das Event den Kampf gegen Blutkrebs. Die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) übernimmt 2026 die Rolle des „Charity-Partners“. PR-Managerin Jessika Metz betonte: „Weltweit erkrankt alle 27 Sekunden ein Mensch an Blutkrebs.“ Eine Stammzellenspende sei oft die letzte Chance auf eine Rückkehr ins Leben. Als Partner der Firmenläufe von N-plus-Sport will die DKMS auf die Registrierung als Stammzellenspender aufmerksam machen.

Die Anmeldung: Bis 15. Juni können Firmen ihre Teilnehmer anmelden. Die Gebühr liegt bei 23,50 Euro – ein Euro mehr als im Jahr zuvor. „Die Kosten für Technik und Dienstleister steigen – stärker als die Inflation. Und es gibt ja auch Atmosphäre auf der Strecke und Verpflegung unterwegs wie im Ziel“, verteidigte Niedermeier diesen Schritt. Pro Anmeldung geht ein Euro an den guten Zweck. Zum Teil an die DKMS, zum Teil an lokale Vereine. Wird die 2000-Teilnehmer-Marke dieses Jahr erreicht? „Ich bin optimistisch“, sagt Niedermeier. Denn man spüre – gerade bei jungen Leuten –, dass Laufen im Trend liegt. Und wer noch nicht dabei ist, „für den ist jetzt ein guter Zeitpunkt loszulegen.“

Kein deutsches WM-Spiel

2024 fiel der Termin des Firmenlaufs mit dem deutschen EM-Viertelfinalspiel gegen Spanien zusammen. Der Startschuss für den Lauf wurde kurzerhand eine Stunde nach vorne gelegt, eine riesige Leinwand fürs Public Viewing aufgebaut. Das ist dieses Jahr nicht zu erwarten. Die Spiele der WM in Nordamerika finden in der Regel abends oder nachts deutscher Zeit statt. Am 3. Juli ist zwar ein Sechzehntelfinale für 20 Uhr deutscher Zeit angesetzt, dort spielen jedoch die Gruppenzweiten der Gruppen D und G, also keinesfalls Deutschland (Gruppe E).