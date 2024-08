Lauffenmühle-Areal Blumberg: 17 neue Wohnungen sollen entstehen

1 Hier wandelt Blumberg sein Gesicht: Der Eingangsbereich des im Bau befindlichen „Blumberg Quartiers“ von der Tevesstraße aus wird inklusive der Carports mit großzügigen Flächen ausgestattet. In etwa einem halben Jahr sollen die ersten Bewohner einziehen können. Foto: Hans Herrmann

Das „Blumberg Quartier" ist jetzt im Rohbau fertig. Zwei Gewerbebetriebe ziehen ebenfalls ein. Die Vorbereitung nahm eine lange Zeit in Anspruch.









Gut ein Jahr nach dem ersten Spatenstich nimmt das Wohn- und Gewerbeprojekt „Blumberg Quartier“ immer mehr Formen an. Der Baukomplex wurde in der vergangenen Woche ersten Interessenten im Rohbau vorgestellt. Vom Investor, der Activ Immobilien Group aus Schemmenhofen, war Projektentwickler Nico Geiselhart vor Ort. Er informierte über das Gebäude, in dem ein Wohnensemble und zwei Gewerbebetriebe integriert sind. Es handelt sich dabei um die Einzelhandelsfiliale Tedi sowie die Bäckerei Fischerbeck mit Café aus Titisee-Neustadt.