1 Laura Gloning im Kreis ihrer bisherigen-Lauffener-Fußballkameraden und Trainer Foto: Reinhardt

Mit 17 schon Fußball-Europameisterin: Laura Gloning aus Lauffen. Am 15. Mai schoss sie bei der U17 Europameisterschaft in Bosnien-Herzegowina gegen Spanien das entscheidende Tor und Deutschland wurde Europameister.















Link kopiert

Deißlingen-Lauffen - Aus diesem Grund wurde für die Sportlerin im Lauffener Rathaus ein kleiner Empfang gegeben. Gemeinde- und Ortschaftsverwaltung hatten es sich nicht nehmen lassen, diese Feier für Gloning zu organisieren.

Mit dabei waren auch ihre Eltern und ihr Bruder sowie Gemeinde- und Ortschaftsräte und die ehemaligen Sportkameraden und Trainer vom SV Lauffen.

Ortsvorsteher Karl Heinz Maier und Bürgermeister Ralf Ulbrich sagten, dass ein ganzes Dorf mächtig stolz sei über diese glanzvolle, sportliche Leistung. Es zeige auf, so Ralf Ulbrich, dass auch aus kleinen Sportvereinen große Talente hervorgehen können. Ein sichtbares Zeichen, dass man mächtig stolz auf Gloning ist, wird es in den kommenden Wochen geben. Es werden nämlich, so Ortsvorsteher Karl Heinz Maier, sämtliche Ortseingangstafeln mit einem Foto von Laura Gloning bestückt werden. Der Schultes betonte: "Somit wird auch nach außen sichtbar, wie stolz wir auf dich sind."

Laura Gloning startete das Fußballspielen beim SV Lauffen. Dort trainierte sie in den Anfängen unter anderem ihr Vater Sigbert. Im Laufe der Jahre gab es den Zusammenschluss zur SGM Deißlingen-Lauffen. Laura wechselte dann in die C-Jugend der TSG Balingen und verbrachte dort zwei Jahre, ehe es zur U17 des SC Freiburg ging. Im Sommer folgte dann der Wechsel nach München.

Sie hat in dieser Saison bereits 19 Spiele in der zweiten Liga absolviert. 15 mal lief sie für die deutsche U17 auf, dreimal für die U15 und im Herbst geht es dann zur Weltmeisterschaft nach Indien. Auf dem Schirm hatte Bürgermeister Ralf Ulbrich die Europameisterschaft der U17 Frauen bisher nicht, "doch das wird sich ändern". Dabei hofft der Bürgermeister vor allem auf das Internet, denn im Fernsehen wird wohl die WM in Indien nicht übertragen werden.