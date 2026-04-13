Laufevent in Albstadt: Zwei Tage, drei Distanzen, große Pläne – „Up the hill“ entwickelt sich weiter

Das Laufevent „Up the hill“ vom Albstädter Verein Albside ist in seinem vierten Jahr etabliert. Erstmals findet die Veranstaltung an zwei Tagen statt.
Die Trailrunning-Szene wächst: Diesen Trend spüren auch die Veranstalter des „Up the hill“ vom Albstädter Verein Albside. Was vor vier Jahren mit Läufen über fünf und zehn Kilometer entlang des Margrethausener und Burgfelder Albtraufs begann, hat sich zwischenzeitlich zum Laufevent für Trailrunning-Spitzensportler entwickelt. Der rund 25 Kilometer lange Hauptlauf lockt Starter aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz an, wie Sven Schairer aus dem Organisationsteam unserer Redaktion berichtet.