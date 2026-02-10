Laufevent in Albstadt: DRK-Ortsvereine profitieren von der Aktion

Knapp 60.000 Euro konnten im Oktober beim Laufevent in Albstadt-Ebingen an Spendengeldern generiert werden. Die DRK-Ortsgruppen erhielten den Großteil des Geldsegens.
Die Welt ein wenig bunter machen“, äußerte Oberbürgermeister Roland Tralmer als Schirmherr im Interview direkt beim Rotary Albstadt Charitylauf am 12. Oktober, als er nach seinen Eindrücken beim Dreh für einen kurzen, aber emotionalen Film gefragt wurde. Bunt deshalb, weil es traditionsgemäß wieder eine Strecke mit Farbpulver gegeben hat. Bunt war allerdings auch wieder das Teilnehmerfeld und genauso farbig, aber eher rotlastig, ging es bei der Übergabe der Spenden vergangene Woche in den Räumen der Firma Ernst Lorch in Ebingen zu.