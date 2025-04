Laufend helfen: Stadtlauf Villingen 2025: laufen, spenden, helfen

Am 20. Juli findet der Stadtlauf „Laufend mithelfen“ in Villingen statt. Für jede gelaufene Runde wird gespendet – Ziel ist ein behindertengerechtes Fahrzeug für die Caritas.

Unter dem Motto „Laufend mithelfen“ lädt der Caritasverband für den Schwarzwald-Baar-Kreis gemeinsam mit der Volksbank – Die Gestalterbank bereits zum 19. Mal zum beliebten Stadtlauf durch die Villinger Innenstadt ein. Die Veranstaltung, die sich als feste Größe im regionalen Veranstaltungskalender etabliert hat, beginnt am Sonntag, 20. Juli, um 13 Uhr.

Die Teilnehmer haben bis 15.30 Uhr Zeit, die 2,4 Kilometer lange Strecke beliebig oft zu laufen – für den guten Zweck.

Bewegung trifft auf Mitgefühl

Wie in den Vorjahren fließt der Erlös in ein soziales Projekt. Caritas-Vorstandsvorsitzender Michael Stöffelmaier betont, dass die Spenden in den Kauf eines neuen Transportfahrzeugs für Rollstuhlfahrer fließen werden – ein Projekt, das vielen Menschen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erleichtern soll. Bereits im vergangenen Jahr kamen rund 20 000 Euro an Spenden für die Caritas zusammen. Damit war der Lauf 2024 mit 2800 Teilnehmern ein voller Erfolg

Für jede gelaufene Runde spendet die Volksbank einen Euro. Wer vier Runden schafft, erreicht das Maß der Badischen Meile und löst zusätzlich einen weiteren Euro aus. „Die Zusammenarbeit mit der Gestalterbank ist eine echte Bereicherung“, betont Caritas-Vorstand Michael Stöffelmaier.

Ein Lauf für alle

Der Stadtlauf ist offen für alle, ob jung oder alt, ob Familie, Schulklassen, Firmenteams oder Einzelstarter – selbst mit Hund darf man teilnehmen. Die Startgebühr beträgt zehn Euro für Erwachsene (ab 18 Jahren), drei Euro für Kinder und Jugendliche ab sieben Jahren. Kinder unter sieben Jahren starten kostenlos.

Die Siegerehrung findet um 16.30 Uhr am Brunnen vor der Volksbank statt. Musikalisch begleitet wird der Lauf von verschiedenen Musikgruppen, für das leibliche Wohl sorgt der Skiclub Villingen.

Unsere Empfehlung für Sie Stadtlauf in VS Jeder Schritt für jene, die nicht gehen können Es ist Punkt 13 Uhr am Sonntag, als Oberbürgermeister Jürgen Roth den Startschuss für den diesjährigen Stadtlauf gibt.

Oberbürgermeister erneut Schirmherr

Auch in diesem Jahr übernimmt Oberbürgermeister Jürgen Roth die Schirmherrschaft und wird den Startschuss geben. „Es ist eine Ehre für die Stadt, dass der Lauf bereits zum 19. Mal stattfindet“, sagt Roth. Für die Sicherheit der Veranstaltung wird sich umfassend gesorgt.

Auch das Schwarzwald-Baar-Klinikum wird mit einem eigenen Team an den Start gehen – ein starkes Zeichen lokaler Verbundenheit, findet man. Alle Veranstalter des Stadtlaufs hoffen in diesem Jahr auf eine Rekordbeteiligung von rund 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern – eine Zahl, die zeigen würden, wie sehr die Idee des gemeinsamen Laufens für soziale Zwecke in der Region angekommen ist.



Anmeldungen sind ab sofort möglich – online unter:

www.laufend-mithelfen.de/villingen.

Der Anmeldeschluss ist Freitag, 11. Juli, Nachmeldungen sind darüber hinaus am Veranstaltungstag direkt vor Ort noch möglich.